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Оптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).В источнике
С чего всё началось

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Коммерсантъвчера в 08:35

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 10:07

Почему в России не выросли розничные цены на бензин, объяснил эксперт

Комсомольская правда06:27

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Известиявчера в 08:02

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ruвчера в 07:41

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

ТАССвчера в 07:05
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Памфилова назвала «примитивной» критику поправки в Конституцию о сроках Путина

Памфилова согласилась с ведущим, что цель голосования по Конституции не в том, чтобы принять одну-единственную поправку о сроках президента, назвав такую аргументацию «примитивной».
Памфилова назвала «примитивной» критику поправки в Конституцию о сроках Путина
Московский Комсомолец06:22
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Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи
РИА Новости06:34

Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК06:42
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«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в понедельник принял решение присудить "Оренбургу" техническое поражение со счетом 0:3 в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара".
МК-Спортвчера в 14:42
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Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС06:35
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Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новостивчера в 05:24
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В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 39 человек проходят лечение в больницах, 15 человек — на дому под наблюдением врачей.
ИА Красная Весна04:08
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости05:57
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Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК02:49
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В России резко подорожала гречка

В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
Lenta.ru04:14
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