Энергетика
Новые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд
В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
Политика
Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru вчера в 09:20
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Армия и оружие
Принуждение к автономии: пророссийские формирования атакуют Дамаск
Люди протестовали против Асада и его формирований, после того как один из бывших повстанцев погиб от рук «проиранских боевиков».
News.ru вчера в 10:00
Футбол
«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага
Спорт-Экспресс 03:55
Технологии
Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards
Prophotos.ru вчера в 13:43
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Коммерсантъ 03:13
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Здоровье
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Футбол
ФК ЦСКА сменил технического спонсора
Пока ЦСКА выступает в форме Umbro. Ранее на протяжении долгого времени техническим спонсором команды был Adidas.
Ореанда-Новости вчера в 08:51
Авто
Первые фото салона нового Kia Carnival появились в сети
Еще на прошлой недели, южнокорейский концерн опубликовал фото нового минивена.
ГЛАС.RU 02:25
Гаджеты
Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства
По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
Популярная механика вчера в 08:37
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru вчера в 05:14
Общество
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь вчера в 03:49
Общество
Посол Белоруссии предположил, что границу с Россией откроют в августе
Граница между Белоруссией и Россией была закрыта в марте из-за КОВИД. Ее открытие возможно уже к началу августа.
Невские Новости вчера в 14:00