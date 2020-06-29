Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Исторический максимум: цена АИ-95 на бирже стала рекордной

Петербургский дневниквчера в 11:06

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ruвчера в 07:41

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 10:07

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Коммерсантъвчера в 08:35

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Известиявчера в 08:02

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

ТАССвчера в 07:05
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Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Политика

Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
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Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru вчера в 09:20
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

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РИА Новости вчера в 07:35
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 28 июня в 15:32
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Армия и оружие

Принуждение к автономии: пророссийские формирования атакуют Дамаск

Люди протестовали против Асада и его формирований, после того как один из бывших повстанцев погиб от рук «проиранских боевиков».
News.ru вчера в 10:00
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«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага

Спорт-Экспресс 03:55
Технологии

Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards

Prophotos.ru вчера в 13:43
Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
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Происшествия

На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских

Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
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Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Коммерсантъ 03:13
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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Здоровье

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Футбол

ФК ЦСКА сменил технического спонсора

Пока ЦСКА выступает в форме Umbro. Ранее на протяжении долгого времени техническим спонсором команды был Adidas.
Ореанда-Новости вчера в 08:51
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Авто

Первые фото салона нового Kia Carnival появились в сети

Еще на прошлой недели, южнокорейский концерн опубликовал фото нового минивена.
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Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства

По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
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Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
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Бузова похвасталась новой квартирой

Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
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ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ

В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
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Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru вчера в 05:14
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Общество

В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь вчера в 03:49
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Посол Белоруссии предположил, что границу с Россией откроют в августе

Граница между Белоруссией и Россией была закрыта в марте из-за КОВИД. Ее открытие возможно уже к началу августа.
Невские Новости вчера в 14:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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