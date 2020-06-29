Энергетика
Новые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд
В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку
На границе России и Китая подрались два медведя. Хищники сломали фотоловушку, установленную на тигриной тропе, и ограждение.
Дни24 вчера в 07:30
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Общество
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
В России за сутки выявлено 6693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 154 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Сиб.фм 03:32
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
Общество
Петербуржцу дважды выдали бюллетень для голосования по поправкам
Александр Федосеев из Петербурга 29 июня рассказал, как получил сразу два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию.
Peterburg2.ru 01:41
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Пять пациентов умерли от коронавируса в Красноярском крае за сутки
По новым данным регионального оперштаба по нераспространению COVID-19 в регионе на 30 июня за сутки заразились — 144 человека, умерших за сутки — 5. Число всех зараженных COVID-19 выросло за все время пандемии до — 8 904, скончались за все время 120.Наибольший прирост зараженных за сутки в Красноярске — 88, Лесосибирск — 18.
Kursk.com 03:34
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия вчера в 05:15
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Происшествия
В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет расследование о происхождении коронавируса.
Деловое.ТВ 02:13
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Здоровье
Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть
Evo-rus.com вчера в 10:32
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
В ЦИК пригрозили делом трижды проголосовавшей россиянке в Израиле
Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание.
Профиль вчера в 08:02
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Игры
Ace Combat 7: Skies Unknown разошлась тиражом 2 млн копий
Игромания.ру 03:19