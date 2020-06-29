Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Исторический максимум: цена АИ-95 на бирже стала рекордной

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Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03
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