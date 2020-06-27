Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.

Общество Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре. 7

Происшествия Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Политика МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко. 5

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 85

Политика Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти» Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News. 2

Политика Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 173

Экономика В России создадут резерв из 300 млн защитных масок Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий. 13

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января "Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС. 987

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Здоровье В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек. 21

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 29

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

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Армия и оружие Военные развернули в Кызыле мобильный госпиталь на 100 коек В понедельник, 29 июня, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов осмотрели в Кызыле оперативно развернутый военными полевой многофункциональный госпиталь на сто койко-мест. 1