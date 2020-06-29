Энергетика
РИА НовостиБиржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей. Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня. Цена бензина АИ-92 по итогам торгов составила 50,493 тысячи рублей за тонну, это на 0,23 процента ниже уровня предыдущей сессии.
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с чего всё началось
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.РИА Новости10:03
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Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
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Народные новости 04:22
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Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
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Переход на выплаты детских пособий с использованием российских платежных карт системы «Мир» продлен до 1 октября, следует из опубликованного 29 июня постановления правительства.
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Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
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Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
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Общество
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РИА Новости вчера в 18:20
Футбол
Защитника «Дерби» Уиздома ударили ножом и ограбили в Ливерпуле. Он в больнице в стабильном состоянии
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Sports.ru 17:37
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
Общество
Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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Экономика
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Экономика
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В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
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Киберспорт
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Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
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Кино
Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США
Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.
ИА Красная Весна 17:53
Культура
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
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