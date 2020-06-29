Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБиржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей. Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня. Цена бензина АИ-92 по итогам торгов составила 50,493 тысячи рублей за тонну, это на 0,23 процента ниже уровня предыдущей сессии.
Читать в источнике
Комментировать487
с чего всё началось

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.
РИА Новости10:03

Подробнее о событии

Цена на бензин в России снова побила рекорд

Lenta.ru10:58

На бирже установилась рекордная цена на бензин АИ-95

Газета.Ru10:36

Бензин АИ-95 достиг рекордной биржевой цены

Московский Комсомолец10:28

Биржевая цена бензина АИ-95 выросла до нового максимума

Росбалт10:29

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новости10:03

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ru07:41

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

ТАСС07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

РБК 13:21
5
Общество

Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
219
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
1,3K
Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
30
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
385
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
451
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
131
Общество

Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
6
Наука

Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат

Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
Общество

Выдача карт «Мир» для выплаты детских пособий будет продлена

Переход на выплаты детских пособий с использованием российских платежных карт системы «Мир» продлен до 1 октября, следует из опубликованного 29 июня постановления правительства.
ИА Красная Весна 07:38
Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

Портал Поиск 07:34
1
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

РИА Новости 17:23
14
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
56
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
2,1K
Футбол

Защитника «Дерби» Уиздома ударили ножом и ограбили в Ливерпуле. Он в больнице в стабильном состоянии

Уиздома госпитализировали, он в стабильном состоянии, ему оказывают помощь.
Sports.ru 17:37
Авто

Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
3
Общество

Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
171
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
47
Экономика

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
5
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
72
Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
1,4K
Киберспорт

В патче 7.27 для Dota 2 исправили баг с работой Blade Mail

CyberSport.ru 03:26
Политика

Что россияне думают о поправках к Конституции

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes 02:30
1
Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
71
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
27
Политика

Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
1,7K
Кино

Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США

Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.
ИА Красная Весна 17:53
Культура

Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
ФАН 17:40
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное