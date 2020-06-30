На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.

с чего всё началось

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).

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