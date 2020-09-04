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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

В августе оптовые цены на овес и на овсяные хлопья в России достигли рекордного значения, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Причиной стали третье подряд сокращение посевов овса и «крайне неблагоприятные погодные условия» в регионах из числа крупнейших производителей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБК00:00
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URA.Ru

В России рекордно выросли цены на популярный продукт

URA.Ru01:58
Фонтанка.Ру

Овсянка — новая гречка. Цены на самую народную крупу в ряде регионов выросли за год в два раза

Фонтанка.Ру01:30
Телеканал 360°

Цены на овсянку стали самыми высокими за последние 20 лет

Телеканал 360°00:46
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Цены на овсянку в России достигли исторического максимума

News.ru01:08
Коммерсантъ

Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

Коммерсантъ00:57
Газета.Ru

Цены на овсянку в России побили рекорд

Газета.Ru01:16
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Цены на овсянку достигли исторического максимума

РБК00:00

«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

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Чемпионат17:29

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

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Huawei может уйти с рынка смартфонов

Отмечается, что компании с трудом, но удалось справиться с первыми ударами, которые смартфонам Huawei нанесла корпорация Google, прекратившая поддерживать свои сервисы.
Rusbankrot.ruвчера в 01:36
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

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РИА Новостивчера в 16:00
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ТАСС22:45