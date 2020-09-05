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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Что касается оптовых цен на геркулесовые хлопья, то теперь они составляют 26800 руб. за 1 тонну. Показатель 2019 года составлял 19700 рублей. На территории Алтайского края овес стоит 11500 руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБКвчера в 00:00
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За счёт чего мировые цены на чай обновили трёхлетний максимум

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Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

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Поставщики прокомментировали увеличение цен на овсянку

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Оптовая цена овсяных хлопьев достигла исторического максимума

ТАССвчера в 03:49
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Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

РИА Новостивчера в 03:01
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Цены на овсянку достигли исторического максимума

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Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2»

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РБК10:11
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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РБК спорт08:23
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Газета.Ru05:23
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NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover2410:00
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

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Российская газета09:30
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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По результатам опроса, проведенного экспертами сервиса "Авито Авто", 55% россиян мечтают об автомобилях немецкого производства, 47% делают выбор в пользу паркетника или вседорожника из Германии, оснащенного системой полного привода и двигателем мощнее 200 л.с. Всего в опросе приняли участие более 10 000 наших соотечественников.
Новые автомобили23:26
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