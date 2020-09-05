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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Что касается оптовых цен на геркулесовые хлопья, то теперь они составляют 26800 руб. за 1 тонну. Показатель 2019 года составлял 19700 рублей. На территории Алтайского края овес стоит 11500 руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБКвчера в 00:00
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РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

РИА Новостивчера в 03:01
BFM.ru

«Цены на овес и овсяные хлопья взлетели до рекордных уровней». Что стало причиной подорожания?

BFM.ruвчера в 08:05
Газета.Ru

Поставщики прокомментировали увеличение цен на овсянку

Газета.Ruвчера в 05:25
ТАСС

Оптовая цена овсяных хлопьев достигла исторического максимума

ТАССвчера в 03:49
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За счёт чего мировые цены на чай обновили трёхлетний максимум

RT на русском17:11
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Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

Коммерсантъвчера в 00:57
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

РБКвчера в 00:00

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Российская газета09:30
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограммавчера в 05:13
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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
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Сборная России стала чемпионом АРМИ-2020 в эстафете танкового биатлона

Сегодня, 5 сентября, на полигоне Алабино состоялась заключительная, финальная эстафета в программе танкового биатлона VI-х Международных Армейских игр (АРМИ-2020), в которой победу и медали оспаривали танковые сборные России, Беларуси, Китая и Азербайджана.
Хорошие новости10:03
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