Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
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Что касается оптовых цен на геркулесовые хлопья, то теперь они составляют 26800 руб. за 1 тонну. Показатель 2019 года составлял 19700 рублей. На территории Алтайского края овес стоит 11500 руб.В источнике
С чего всё началось
Цены на овсянку достигли исторического максимума
По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБКвчера в 00:00
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