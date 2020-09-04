Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Смотрите также
Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в СИЗО в Кирове
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Ураганный ветер во Владивостоке побил рекорд 1969 года
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с сервисом Netflix
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Скорость скачивания Starlink превысила 100 мегабит в секунду
Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в СИЗО в Кирове
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Цены на овсянку достигли исторического максимума
По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии