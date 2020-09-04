Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Смотрите также
Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Месси может остаться в «Барселоне» еще на один сезон
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
Меркель призвала РФ дать объяснения по отравлению Навального
Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Кабмин ФРГ прокомментировал введение ЕС санкций против Лукашенко
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
При взрыве в Тбилиси погиб один человек
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Цены на овсянку достигли исторического максимума
По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБК00:00
Подробнее о событии