Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Смотрите также
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV
Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в СИЗО в Кирове
Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в августе
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань
«Ахмат» и «Знамя» стали соперниками «Шинника» по группе в Кубке России
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
В Находке во время шторма выбросило на берег крупное рыбацкое судно
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Один из задержанных ФСБ готовил теракт в школе на 1 сентября
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Цены на овсянку достигли исторического максимума
По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии