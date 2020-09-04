Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБК00:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Дикое подорожание овсянки объяснили необычной проблемой

Московский Комсомолец09:58
BFM.ru

«Цены на овес и овсяные хлопья взлетели до рекордных уровней». Что стало причиной подорожания?

BFM.ru08:05
Телеканал 360°

Цены на овсянку стали самыми высокими за последние 20 лет

Телеканал 360°00:46
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

РИА Новости03:01
Коммерсантъ

Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

Коммерсантъ00:57
ТАСС

Оптовая цена овсяных хлопьев достигла исторического максимума

ТАСС03:49
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

РБК00:00

Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса

Исследование разных способов приготовления мяса показало, что при жарке появляются белковые соединения, способные увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.
Экономика сегодня06:24
6

Доступный смарт-телевизор Xiaomi Mi TV Horizon Edition получит 43 дисплей

Сетевые источники опубликовали информацию о смарт-телевизоре Mi TV Horizon Edition, который китайская компания Xiaomi официально представит уже на следующей неделе. mi.com Сообщается, что в основу новинки ляжет безрамочный экран размером 43 дюйма по диагонали.
3DNews09:46

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
1,1K