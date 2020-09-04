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РИА Новости
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБК00:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Цены на овсянку в России побили рекорд

Газета.Ru01:16
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

РИА Новости03:01
Фонтанка.Ру

Овсянка — новая гречка. Цены на самую народную крупу в ряде регионов выросли за год в два раза

Фонтанка.Ру01:30
ТАСС

Оптовая цена овсяных хлопьев достигла исторического максимума

ТАСС03:49
Коммерсантъ

Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

Коммерсантъ00:57
Телеканал 360°

Цены на овсянку стали самыми высокими за последние 20 лет

Телеканал 360°00:46
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

РБК00:00

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием

Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием
РИА Новости05:03
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Эксперт допустил старт COVID-вакцинации групп риска после 13 сентября

Разработчик первой российской вакцины от COVID-19 "Sputnik V", Институт имени Гамалеи надеется получить разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата уже в конце следующей недели, после этого может начаться массовая вакцинация населения из групп риска.
Интерфакс04:49

«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29