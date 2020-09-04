Суд США признал незаконной деятельность АНБ, обнародованную Сноуденом

Сноуден, который неоднократно цитировался в решении суда, написал в "Твиттере", что семь лет назад, когда против него было возбуждено уголовное дело за то, что он "сказал правду", никогда не думал, "что доживёт до того момента, когда сможет увидеть, как американский суд осудит деятельность АНБ как незаконную".