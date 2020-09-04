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РИА Новости
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на геркулесовые хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБК00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

РИА Новости03:01
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

РБК00:00
Фонтанка.Ру

Овсянка — новая гречка. Цены на самую народную крупу в ряде регионов выросли за год в два раза

Фонтанка.Ру01:30
Газета.Ru

Цены на овсянку в России побили рекорд

Газета.Ru01:16
Коммерсантъ

Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

Коммерсантъ00:57
Телеканал 360°

Цены на овсянку стали самыми высокими за последние 20 лет

Телеканал 360°00:46
URA.Ru

В России рекордно выросли цены на популярный продукт

URA.Ru01:58

Съемки «Бэтмена» остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом

Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом, сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros.
Съемки «Бэтмена» остановлены из-за заражения Паттинсона коронавирусом
РИА Новости03:44
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
РИА Новости20:14
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Тренер сборной Швейцарии: «Мы хорошо себя показали в матче с Украиной»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги Наций против Украины (1:2).Сегодня по игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время.
Soccer.ru01:04

Суд США признал незаконной деятельность АНБ, обнародованную Сноуденом

Сноуден, который неоднократно цитировался в решении суда, написал в "Твиттере", что семь лет назад, когда против него было возбуждено уголовное дело за то, что он "сказал правду", никогда не думал, "что доживёт до того момента, когда сможет увидеть, как американский суд осудит деятельность АНБ как незаконную".
Pravda.Ruвчера в 00:24
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Глава МИД Японии отказался комментировать мнение Медведева по Курилам

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио заявил, что не будет комментировать мнение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, высказанное им в связи с переговорами по Курильским островам.
Взгляд.ру02:49
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