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РИА Новости
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на геркулесовые хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБК00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

РИА Новости03:01
Газета.Ru

Цены на овсянку в России побили рекорд

Газета.Ru01:16
Фонтанка.Ру

Овсянка — новая гречка. Цены на самую народную крупу в ряде регионов выросли за год в два раза

Фонтанка.Ру01:30
URA.Ru

В России рекордно выросли цены на популярный продукт

URA.Ru01:58
Коммерсантъ

Оптовая цена на овсянку достигла исторического максимума

Коммерсантъ00:57
Телеканал 360°

Цены на овсянку стали самыми высокими за последние 20 лет

Телеканал 360°00:46
РБК

Цены на овсянку достигли исторического максимума

РБК00:00

«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с командой Швейцарии (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
515

Суд США признал незаконной деятельность АНБ, обнародованную Сноуденом

Сноуден, который неоднократно цитировался в решении суда, написал в "Твиттере", что семь лет назад, когда против него было возбуждено уголовное дело за то, что он "сказал правду", никогда не думал, "что доживёт до того момента, когда сможет увидеть, как американский суд осудит деятельность АНБ как незаконную".
Pravda.Ruвчера в 00:24
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
338

Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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