Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Цены на овсянку достигли исторического максимума
По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБК00:00
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