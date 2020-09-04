Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
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Оптовые цены на геркулесовые хлопья достигли 26,8 тысяч рублей за тонну по сравнению с прошлогодними 19,7 тыс рублей за тот же вес. Стоимость овса в Алтайском крае составляет 11,5 тысяч рублей, тогда как в 2019 году эта сумма достигала всего 5,8 тысячи.В источнике
С чего всё началось
Цены на овсянку достигли исторического максимума
По его данным, в августе закупочные цены на хлопья "Геркулес" (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, в августе 2019-го, они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. годом ранее.
РБКвчера в 00:00
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