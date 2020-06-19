Энергетика
ПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю
В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Политика
Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Игры
Разработчики остались довольны продажами Persona 4 Golden в Steam
Ранее Persona 4 Golden заняла четвертое место в недельном топе продаж магазина Steam.
CyberSport.ru 03:50
Общество
В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Путешествия
Страх и нетерпение: Греция ждет возвращения массового туризма
Туристы могут прибывать только в аэропорты Салоник и Афин, откуда уже смогут путешествовать по островам.
Турпром 16 июня в 05:47
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском вчера в 19:29
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
REGNUM вчера в 14:35
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Компания Nord Stream 2 AG обратилась к Датскому энергетическому агентству с просьбой выдать разрешение на применение судов с системой якорного позиционирования.
Evo-rus.com 03:52
Политика
Россия и Белоруссия договорились о признании виз
Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:35
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Армия и оружие
«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли
В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Lenta.ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Kia Carnival
Предполагается, что Kia Carnival новой генерации будет базироваться на той же "тележке", что лежит в основе вседорожника Sorento последнего поколения, а под капотом минивэна для корейского рынка установят усовершенствованный турбодизель на 2,2 литра и новую бензиновую "турбочетверку" SmartStream объемом 2,5 литра, которая заменит нынешний "атмосферник" V6.
Новые автомобили вчера в 07:13
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Наука
В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли
Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.
МИР 24 17 июня в 07:22