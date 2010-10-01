Энергетика
ПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю
В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
Комсомольская правдавчера в 06:06
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Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
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WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов
Американская компания-производитель мороженого Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки.
Российская газета вчера в 22:24
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
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Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 18 июня в 16:55
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Происшествия
В сгоревшем доме под Саратовом погибли два человека
РИА Новости 01:05
Экономика
Сбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы
Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%.
MosTimes вчера в 14:04
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Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews 18 июня в 13:12
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Футбол
ФК «Ростов» выставит против «Сочи» несовершеннолетних футболистов
На стадионе «Фишт» в Сочи в 20:00 состоится первый после паузы в РПЛ матч с участием «Ростова» и «Сочи». Он пройдет в рамках 23 тура РПЛ.
Кубань 24 вчера в 12:16
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:40
Политика
Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:03
Кино
Англичане возмутились выбором американской актрисы на роль леди Дианы
Англичане возмутились, что леди Ди будет играть не британская актриса.
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Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
Футбол
Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда
Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.
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Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru вчера в 19:44
Общество
За сутки в Кузбассе выявлено 59 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена ещё у 59 человек в Кузбассе.
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Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 11:57
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com вчера в 04:41
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили
Сегодня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, который был построен для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ на мосту через реку Кола.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:09
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
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Футбол
Федотов: «Нас склоняют по всем каналам, что мы поступили неверно»
Никто не провел расследования, откуда это появилось в «Ростове», - сказал Федотов.
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Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings вчера в 15:59
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Политика
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости 00:48