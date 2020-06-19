Энергетика

ПрофильПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Петербургский дневниквчера в 13:54

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАССвчера в 07:06

Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

Коммерсантъвчера в 08:45

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Взгляд.рувчера в 08:28

Бензин Аи-95 подешевел впервые за неделю

Национальная служба новостейвчера в 07:24

Бензин в России рекордно подорожал

Московский Комсомолецвчера в 08:55

Почему дорожает бензин и ждет ли нас дефицит топлива?

Аргументы и Фактывчера в 06:10
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Политика

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБК вчера в 17:33
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Происшествия

Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19

Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
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Общество

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
Интерфакс 03:48
Технологии

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10

Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
ИА Красная Весна 18 июня в 00:46
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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform вчера в 01:56
10
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
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Футбол

Владелец «Сочи»: Рами скрыл от нас травму, он обманщик

Французский защитник Адиль Рами при подписании контракта обманул футбольный клуб "Сочи" и не рассказал об имеющейся травме, заявил в интервью РИА Новости владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
РИА Новости 02:47
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
26
Армия и оружие

Подозрительную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии

Японские военнослужащие заметили неизвестную подводную лодку возле территориальных вод страны. Об этом написало Минобороны Японии в Twitter.
Газета.Ru 01:38
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Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
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Общество

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
28
Происшествия

Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми

Лишь на третий день вечером пропавшие были найдены. Их тела обнаружили в сельском пруду.
Российская газета 03:38
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Гаджеты

Samsung Galaxy S20+ BTS Edition установил рекорд компании

После презентации специальных версий смартфона Galaxy S20+ BTS Edition и наушников Galaxy Buds+ BTS Edition, компания Samsung разместила на своей страничке в социальной сети Twitter соответствующий пост, который сумел стать самым популярным за все время существования странички @SamsungMobile.
UfaTime.ru 01:40
3
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Футбол

Радимов назвал «Крылья» «карикатурой на футбольную команду»

После 23 туров команда Шалимова занимает 12-е место в таблице с 23 очками, «Крылья» — 16-е с 22 очками.
Metaratings 03:08
1
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Футбол

ФК «Сочи» извинился за шутку над «Ростовом» со школьником в болоте

ФК «Сочи» 19 июня в домашнем матче обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Основной состав «Ростова» сейчас на карантине, поэтому в Сочи поехали юноши и игроки из состава молодежки.
Кубань 24 03:30
Шоу-бизнес

Сбросивший 15 кг Николай Басков поделился секретом своего похудения

Evo-rus.com 02:42
10
Общество

Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн

Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме.
РБК вчера в 16:20
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Хоккей

У 11 игроков НХЛ обнаружен коронавирус

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально отчиталась о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.
Газета.Ru 03:31
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Гаджеты

Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com вчера в 02:04
30
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
18
Общество

Россияне смогут увидеть затмение Венеры

Россияне увидят затмение Венеры. В пятницу, 19 июня, астрологическое явление можно будет наблюдать практически на всей территории страны.
Российская газета 18 июня в 18:57
14
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