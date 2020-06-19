Энергетика
Петербургский дневникВпервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95
Цены на оптовые закупки бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) снизились впервые за неделю. Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в пятницу стоимость упала на 0,2%. Сейчас бензин этой марки стоит 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Экономика
Сбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в 1% за денежные переводы через банкоматы.
Sostav.ru вчера в 08:00
Политика
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости 18 июня в 03:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
Авто
Geely Atlas Pro переделали в пикап
Китайский автопроизводитель сертифицировал на местном рынке пикап на базе нового Geely Boyue Pro, известного в России под названием Atlas.
SpeedMe вчера в 04:32
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:54
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Политика
Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны
Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение 18 июня в 04:10
Футбол
«Астон Вилла» и «Шеффилд» не выявили победителя в 28-м туре АПЛ
ODDS.ru 17 июня в 14:55
Происшествия
Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом
REGNUM вчера в 15:29
Политика
Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь
Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
REGNUM 02:02
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Если человек долгое время находился на солнце, после чего он стал замечать, что у него продолжительный период времени не заживает любая рана, любое нарушение кожного покрова, то необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отмечает Каприн.
Evo-rus.com 01:47
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Футбол
«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ со счетом 10:1
В матче в матче Российской премьер-лиги «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Дождь вчера в 16:25
Происшествия
Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане
«Каркаралинский район, Тегисшилдикский сельский округ, возле села Жарлы, на озере Кайындыколь в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей», - уточнили в департаменте.
Московский Комсомолец 01:59
Футбол
«Локомотиву» отказали в поддержке
Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.
Коммерсантъ вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Актер Домогаров объяснил свой пост про Ефремова
Невские Новости вчера в 00:42
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Политика
Путин показал журналистам «секретный кабинет» в Кремле
Сообщается также, что прежде в данных помещениях не проводились публичные мероприятия и встречи, однако на этот раз президент России решил сделать исключение.
ИА Красная Весна 18 июня в 15:13
Авто
СуперНива и электрическая Lada: мы выбрали самые необычные подержанные автомобили
Если готовитесь к покупке автомобиля, то вот пять редких и необычных автомобилей, которые сейчас продаются через автообъявления.
63.ru вчера в 23:00
Энергетика
В Углегорске обсуждают субсидии для перевода транспорта на газ
Размер субсидии для возмещения затрат, связанных с переоборудованием транспортных средств на газомоторное топливо, составляет 70% от стоимости установки специализированного оборудования без НДС, но не более 150 тысяч рублей на одно автотранспортное средство и не более 1,5 миллиона рублей одному субъекту в течение финансового года.
Сахалин.Инфо 02:28
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com 18 июня в 05:44
Армия и оружие
Министры обороны стран НАТО проведут совещание
Выступая перед прессой, Йенс Столтенберг уточнил, что в ходе обсуждений главы оборонных ведомств стран НАТО обсудят новый комплексный план действий на случай второй волны пандемии коронавируса, деятельность миссий альянса в Ираке и Афганистане, а также возможные меры в ответ на усиление военного потенциала России.
Страна Советов on-line 17 июня в 09:34