В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.

Оптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

Политика Президент Туркмении не приедет на парад Победы Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана. 90

Политика Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России. 174

Общество Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. 459

Футбол Тренер «Ростова» Тедеев: «Нас просто продавливали» Тренер «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча с «Сочи» (1:10) в эфире канала «Матч Премьер».

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 1K

Общество Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев. 117

Политика Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии» Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны. 2

Космос Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Землю и Венеру Марсоход Curiosity впервые сделал уникальный кадр, находясь на Марсе 2784 день. На фото попали одновременно Земля и Венера.

Автоспорт Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.

Общество В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона. 22

Шоу-бизнес Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна. 18

Общество В Крыму нашли большие запасы пресной воды Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ). 1,4K