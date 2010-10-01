Энергетика
ПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю
В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом после паузы матче РПЛ
Интерфакс-Спорт 12:58
Политика
Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша
Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Футбол
Тренер «Ростова» Тедеев: «Нас просто продавливали»
Тренер «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча с «Сочи» (1:10) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:36
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Происшествия
В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка
В Перми произошел трагический инцидент — в банном комплексе погибла шестилетняя девочка.
Вести.Ru 15:42
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Общество
Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
РИА Новости 14:38
Политика
Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Футбол
Президент «Ростова»: «Наши ребята – красавцы. Они будущие чемпионы»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался после матча РПЛ с «Сочи» (1:10).
Sports.ru 15:31
Космос
Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Землю и Венеру
Марсоход Curiosity впервые сделал уникальный кадр, находясь на Марсе 2784 день. На фото попали одновременно Земля и Венера.
Дни24 09:04
Авто
Рассекречена внешность двух электрических кроссоверов Volkswagen
Wroom.ru вчера в 03:16
Автоспорт
Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
РИА Новости 14:29
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
ТВ Центр 05:54
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Политика
Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском 11:01
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23