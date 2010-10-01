Энергетика

ПрофильПрофильОптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.
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Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

Коммерсантъ08:45

В России цены на бензин АИ-95 достигли годового максимума

Дни2403:09

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Парламентская газета07:46

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Национальная служба новостей07:24

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАСС07:06

Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето

Комсомольская правда06:06

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Взгляд.ру08:28
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В Перми произошел трагический инцидент — в банном комплексе погибла шестилетняя девочка.
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
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В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
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