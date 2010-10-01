В пятницу, 19 июня, стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились до 57,2 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые на текущей неделе, когда цены на автомобильное топливо обновили исторический максимум.

Оптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

Происшествия Дядя погибшей Елизаветы Хлюпиной рассказал подробности кровавой бойни, которую видел по видеосвязи В день кровавой бойни Виталий показывал по видеосвязи сестре, матери Лизы, качели, которые собрал для нее в Сергиевом Посаде.

Здоровье В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 14

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,9K

Энергетика Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. 1

Наука «Умные часы» превратят в систему мониторинга здоровья Специалисты разработали уникальную тонкую наклейку, благодаря которой в будущем "умные часы" можно будет превратить в систему мониторинга состояния здоровья.

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. 1

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 1,1K

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 228

Технологии Boston Dynamics начала продавать свою робо-собаку Spot В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов. 75

Общество В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. 302

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 190

Кино Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт. 70

Кино Появились кадры первого полнометражного 3D-аниме студии Хаяо Миядзаки Как писал NEWS.ru, японский художник и один из продюсеров студии Ghibli Тосио Судзуки показал пошаговую инструкцию рисовки заглавного персонажа мультфильма «Мой сосед Тоторо» режиссёра Хаяо Миядзаки.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 453

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 56

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 4