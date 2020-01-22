Энергетика
Новые ИзвестияОптовые цены на бензин продолжили рост
В качестве основных факторов, оказывающих влияние на увеличение цены на бензин, указываются увеличение акцизов на топливо с 1 января при одновременном снижении компенсаций по демпферной составляющей обратного акциза на нефть.
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с чего всё началось
С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти. Стоимость АИ-95 с начала января увеличилась на 5%, АИ-92 — на 2,3%. С ноября прошлого года цены выросли на 15%, следует из данных СПбМТСБ. Такой рост произошел на фоне увеличения цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:11
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
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Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
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Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
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Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
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Технологии
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Как японская биржа Luquid связана с российским фондом В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.
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Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности.
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За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
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Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»
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Энергетика
В Крыму с 1 февраля подорожает газ
С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.
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Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.