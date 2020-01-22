Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияОптовые цены на бензин продолжили рост

В качестве основных факторов, оказывающих влияние на увеличение цены на бензин, указываются увеличение акцизов на топливо с 1 января при одновременном снижении компенсаций по демпферной составляющей обратного акциза на нефть.
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с чего всё началось

Топливо дорожает в оптовом сегменте

С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти. Стоимость АИ-95 с начала января увеличилась на 5%, АИ-92 — на 2,3%. С ноября прошлого года цены выросли на 15%, следует из данных СПбМТСБ. Такой рост произошел на фоне увеличения цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:11

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Топливо дорожает в оптовом сегменте

Коммерсантъвчера в 14:11

В России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 23:43

В России дорожает бензин

Рамблер02:23

Топливо дорожает в оптовом сегменте по России

Live2402:13

Оптовые цены на бензин продолжили рост

Новые Известия08:06

Цены на бензин на оптовом рынке пошли в рост

Век03:08

Самый народный бензин: удивительные факты про АИ-92

За рулем08:20
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru вчера в 22:05
Общество

Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.
RT на русском вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 20 января в 03:23
Футбол

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Коммерсантъ 09:41
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Происшествия

В аэропорту «Внуково» усилили санитарно-карантинный контроль

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в столичном аэропорту «Внуково».
Общественное телевидение России 13:18
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

RT на русском 12:21
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 08:33
Политика

Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:01
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Наука

Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Planet Today 12:52
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

Как японская биржа Luquid связана с российским фондом В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.
РБК 13:00
Экономика

Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности.
Российская газета 02:03
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Общество

Выпуск программы Малахова сняли с эфира

Lenta.ru 05:28
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Российская газета 11:49
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Ранее стала известна сумма компенсации полузащитника Джано Ананидзе за досрочно расторгнутый контракт со «Спартаком».
ODDS.ru 13:25
Энергетика

В Крыму с 1 февраля подорожает газ

С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Здоровье

В трех районных больницах Татарстана поменяли главных врачей

Татар-информ 07:15
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Общество

В России из-за пенсионной реформы уменьшилось число пенсионеров

Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Рифей-Пермь вчера в 00:18
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