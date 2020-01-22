Энергетика
Новые ИзвестияОптовые цены на бензин продолжили рост
В качестве основных факторов, оказывающих влияние на увеличение цены на бензин, указываются увеличение акцизов на топливо с 1 января при одновременном снижении компенсаций по демпферной составляющей обратного акциза на нефть.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти. Стоимость АИ-95 с начала января увеличилась на 5%, АИ-92 — на 2,3%. С ноября прошлого года цены выросли на 15%, следует из данных СПбМТСБ. Такой рост произошел на фоне увеличения цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Энергетика
Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
Спорт
WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.
Происшествия
По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело
На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.
Игры
Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Космос
Илон Маск отправит миллион человек на Марс к 2050 году
Политика
Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Политика
Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Культура
О том, кто мог стать министром культуры
Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Политика
Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Кино
Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля
Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета
В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы. После инцидента аэропорт закрыли.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Общество
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов организма, которые не следует игнорировать
Пять сигналов организма, которые не следует игнорировать, определили и назвали медицинские специалисты.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Происшествия
Испанский велосипедист продолжил путь по зимней Якутии
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Космос
Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса
Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса.