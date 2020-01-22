Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияОптовые цены на бензин продолжили рост

В качестве основных факторов, оказывающих влияние на увеличение цены на бензин, указываются увеличение акцизов на топливо с 1 января при одновременном снижении компенсаций по демпферной составляющей обратного акциза на нефть.
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с чего всё началось

Топливо дорожает в оптовом сегменте

С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти. Стоимость АИ-95 с начала января увеличилась на 5%, АИ-92 — на 2,3%. С ноября прошлого года цены выросли на 15%, следует из данных СПбМТСБ. Такой рост произошел на фоне увеличения цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:11

Подробнее о событии

Топливо дорожает в оптовом сегменте

Коммерсантъвчера в 14:11

В России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 23:43

В России дорожает бензин

Рамблер02:23

Бензин снова дорожает. Что ждёт цены на заправках

Life.ru16:40

Топливо дорожает в оптовом сегменте по России

Live2402:13

Оптовые цены на бензин продолжили рост

Новые Известия08:06

Цены на бензин на оптовом рынке пошли в рост

Век03:08
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Энергетика

Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
Коммерсантъ 05:12
Спорт

WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.
Вести.Ru 14:33
Происшествия

По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело

На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.
Газета.Ru 15:43
Игры

Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК

ЭндлессГеймОвер вчера в 16:06
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Космос

Илон Маск отправит миллион человек на Марс к 2050 году

Петрозаводск говорит 20 января в 14:00
Политика

Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 17:56
Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
РБК 11:55
Политика

Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января.
ТАСС 17:38
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Культура

О том, кто мог стать министром культуры

Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Давыдов.Индекс 14:24
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
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Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Известия 19:21
Кино

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля

Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
КиноПоиск 02:08
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:42
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета

В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы. После инцидента аэропорт закрыли.
РБК 19:22
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Общество

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Газета.Ru 12:46
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов организма, которые не следует игнорировать

Пять сигналов организма, которые не следует игнорировать, определили и назвали медицинские специалисты.
Ugpressa.ru 12:51
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета 06:36
Происшествия

Испанский велосипедист продолжил путь по зимней Якутии

SakhaNews 20 января в 02:53
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Космос

Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса

Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса.
Москва 24 вчера в 06:08
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