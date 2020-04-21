Энергетика
Хакасия-ИнформОптовые цены на бензин в России резко снизились
Топливо подешевело из-за резкого падения спроса, полагают эксперты. В частности, ранее уже сообщалось о снижении спроса на бензин на фоне режима самоизоляции в стране.
Читать в источнике
Оценить4K
с чего всё началось
Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.РБК20 апреля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин заявил об управляемости прироста заболевающих коронавирусом
Ежедневный прирост количества заболевших коронавирусом в России не имеет резких скачков по сравнению со странами Европы или США.
Известия 12:13
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала, как ее домогались
Елена Темникова стала новой участницей прямого эфира Тины Канделаки.
Uznayvse.ru 05:48
Общество
Власти России запланировали продлить режим самоизоляции
Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Рабочими считаются три дня 6,7 и 8 мая.
Город342 вчера в 01:13
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Экономика
Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции
Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
КП - Екатеринбург 09:21
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч
«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Авто
Porsche рассказал об электрическом седане Taycan с задним приводом
Известная компания Porsche совсем недавно озвучила данные о скором выходе электрокара Taycan, особенностью которого является задний привод.
Faktom 02:17
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Общество
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
WomanHit.ru 11:23
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз
Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз Напомним, что впервые слухи о беременности Антонины Паперной появились в конце 2019-го года, когда она вместе с мужем появилась на премьере нового фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Вокруг ТВ вчера в 16:52
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева начала новый курс лечения
Кудрявцева призналась, что уже прошла огромное количество обследований, сдавала много анализов и консультировалась у лучших специалистов в самых разных сферах медицины, но источник головных болей Леры до сих пор не определили.
Вестник 10:10
Футбол
Олег Шатов перейдёт из «Зенита» в «Рубин»
Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» договорился с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым.
Чемпионат 11:49
Политика
Путин назначил нового заместителя председателя СК РФ
Эдуард Кабурнеев займет должность заместителя председателя Следственного комитета РФ согласно указу президента РФ Владимира Путина, опубликованному на официальном портале правовой информации.
Экономика сегодня 08:29