Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.

с чего всё началось

Топливо подешевело из-за резкого падения спроса, полагают эксперты. В частности, ранее уже сообщалось о снижении спроса на бензин на фоне режима самоизоляции в стране.

Оптовые цены на бензин в России резко снизились

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