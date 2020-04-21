Энергетика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформОптовые цены на бензин в России резко снизились

Топливо подешевело из-за резкого падения спроса, полагают эксперты. В частности, ранее уже сообщалось о снижении спроса на бензин на фоне режима самоизоляции в стране.
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.
РБК20 апреля в 17:00

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Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

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В России рухнули оптовые цены на бензин

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Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

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В России резко упали оптовые цены на бензин

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В России рухнули цены на оптовом рынке бензина. Нефтяники работают в убыток

URA.Ru20 апреля в 17:58

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБК20 апреля в 17:00
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Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
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Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился налысо

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«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
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«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

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В США ответили на заявления о выходе из Договора по открытому небу

США не выходили из Договора по открытому небу (ДОН) и на данный момент прорабатывают варианты дальнейших действий в рамках документа.
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«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса

Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за сорванные онлайн-уроки

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении блогера за срыв онлайн-уроков, сообщили в Следственном комитете по городу.
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Жалобу заразившей общину евангелистов в Брянске женщины отклонил суд

Советский районный суд избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
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В России выросло число закрывшихся ИП

По итогам марта 2020 года в России выросло число закрывшихся ИП. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин

Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
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Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
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Власти трех российских регионов не подавали заявок на получение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса.
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В Коммунарке умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

В Коммунарке скончался 56-летний врач, который лечил пациентов с коронавирусом.
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