Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.

с чего всё началось

Российские нефтяники начали продавать топливо себе в убыток. Как сообщают специалисты «Аналитика товарных рынков», бензин АИ-92 в период с 13 по 19 апреля подешевел на 4,2 тысячи рублей, что в процентном соотношении составляет 11%.

В России падают оптовые цены на бензин

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