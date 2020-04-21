Энергетика

iReactoriReactorОптовые цены на бензин в России снизились на 11%

Оптовые цены на российский бензин снизились почти на 11%, из-за чего компании вынуждены продавать топливо себе в убыток. Резкая перемена на энергетическом рынке произошла вслед за обвалом нефти на крупнейших биржах.
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.
РБК20 апреля в 17:00

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Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

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Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБК20 апреля в 17:00
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Комментарии

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