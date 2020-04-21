Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.

с чего всё началось

Оптовые цены на российский бензин снизились почти на 11%, из-за чего компании вынуждены продавать топливо себе в убыток. Резкая перемена на энергетическом рынке произошла вслед за обвалом нефти на крупнейших биржах.

Оптовые цены на бензин в России снизились на 11%

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