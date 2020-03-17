Эксперты отмечают рост оптовой стоимости гречки и риса, особенно импортного, который подорожал на 20%. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.

с чего всё началось

Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх – об этом со ссылкой на участников рынка сообщает агентство «Интерфакс». Рост цен отмечен в основном в центральных регионах.

Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх

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