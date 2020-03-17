Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыОптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх

Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх – об этом со ссылкой на участников рынка сообщает агентство «Интерфакс». Рост цен отмечен в основном в центральных регионах.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают рост оптовой стоимости гречки и риса

Эксперты отмечают рост оптовой стоимости гречки и риса, особенно импортного, который подорожал на 20%. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.
ТАСС13:22

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Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Интерфакс05:42

Эксперты отмечают рост оптовой стоимости гречки и риса

ТАСС13:22

Оптовые цена на гречку и рис в России снова начали расти

News.ru05:59

В России поползли вверх оптовые цены на гречку и рис

Росбалт08:33

Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх

Эхо Москвы14:01

В России выросли оптовые цены на гречку и рис

Московский Комсомолец13:37

Оптовики поднимают цены на гречку и рис в России. Розница ждать себя не заставит

Интересант06:15
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Энергетика

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Экспресс газета 06:45
Политика

Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 13:53
Экономика

Банки уходят в онлайн

За последние два года количество филиалов, отделений, допофисов и других подразделений банков сократилось почти на 3200, что составляет около 10% их общего количества.
Коммерсантъ 19:07
Армия и оружие

В ВМФ рассказали о разработках подводных лодок пятого поколения

Как сообщает газета "Красная звезда", главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал журналистам о разработках в стране российских подводных лодок пятого поколения.
Московский Комсомолец 18:44
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Автоспорт

Что мы могли узнать в Мельбурне, но уже никогда не узнаем?

Дебют сезона Формулы 1 оказался отложен из-за эпидемии, и когда стартует чемпионат и стартует ли вообще, – никому не известно.
Autosport.com.ru вчера в 10:29
Политика

Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
Вестник Кавказа 06:25
Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
RT на русском вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru 07:09
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Известия вчера в 22:03
Общество

Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки

В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Общественное телевидение России 15 марта в 19:54
Футбол

Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Газета.Ru 17:47
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Происшествия

В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Известия 18:14
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru 13:29
Экономика

Коронавирус парализует поездки по стране

Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Коммерсантъ 19:07
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Происшествия

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
ТАСС 15:54
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском на снежной горке погиб ребенок

Мальчик в возрасте приблизительно шести или семи лет погиб в Петропавловске-Камчатском, скатившись со снежной горки на ледянке.
Российская газета 02:33
Спорт

СМИ: фестиваль игр Steam начнётся 18 марта

В декабре 2019 года к церемонии вручения премий The Game Awards в Steam приурочили особое событие — Steam Game Festival.
Игромания.ру вчера в 13:58
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Известия 08:26
Игры

Симулятор дальнобойщика «SnowRunner» отправит геймеров в грязь и снег

Автомобильный симулятор «SnowRunner», который отправит вас в морозную пустыню для борьбы со снегом, грязью и водой на грузовиках, выглядит неплохо.
Ридус 18:53
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус 07:09
Футбол

ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

ФИФА на своём официальном сайте объявила о переносе следующего розыгрыша чемпионата мира среди клубов.
Чемпионат 13:40
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