Оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах, сообщили «Известиям» представители бизнеса. Такая ситуация сложилась во Владивостоке, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, сообщил «Известиям» глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.

С чего всё началось Оптом — дороже: биржевые цены на бензин в России превысили розничные Оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах — во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, сообщили «Известиям» представители бизнеса. Известия 17:01