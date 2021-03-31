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Известия

Оптовые цены на бензин в России превысили розничные

Оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах, сообщили «Известиям» представители бизнеса. Такая ситуация сложилась во Владивостоке, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, сообщил «Известиям» глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.В источнике
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С чего всё началось

Оптом — дороже: биржевые цены на бензин в России превысили розничные

Оптовые цены на бензин превысили розничные минимум в пяти регионах — во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, сообщили «Известиям» представители бизнеса.
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