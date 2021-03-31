The Guardian: Все разработанные вакцины от COVID-19 станут неэффективными в 2022 году

Эпидемиологи, вирусологи и специалисты по инфекционным заболеваниям считают, что через год ни одна вакцина от COVID-19 не будет эффективна, так как будет требовать более новых модифицированных составов.