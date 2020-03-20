Политика

Lenta.ruLenta.ruОпубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса. Документ в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости. Ранее 20 марта ЦИК принял постановление о форме бюллетеня на общероссийском голосовании.
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Региональные избиркомы запутались в датах

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В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:44, Ашберн
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Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Автомобили с пробегом в России дорожают

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В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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Малком оценил вероятность выступления за сборную России

Напомним, Малком стал футболистом "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны".
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В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
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