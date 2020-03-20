Политика

Lenta.ruLenta.ruОпубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса. Документ в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости. Ранее 20 марта ЦИК принял постановление о форме бюллетеня на общероссийском голосовании.
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