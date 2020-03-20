Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса. Документ в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости. Ранее 20 марта ЦИК принял постановление о форме бюллетеня на общероссийском голосовании.

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Общество На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.

Экономика МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.

Общество Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.

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Здоровье Российские ученые расшифровали геном коронавируса В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.

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Общество Из-за коронавируса частично закрыли резиденцию Трампа во Флориде Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM О частичном закрытии, из-за угрозы распространения нового коронавируса, резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, 20 марта сообщает телекомпания СNN.

Политика Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.