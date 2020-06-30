Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняБолее 78% россиян поддержали поправки к Конституции РФ

Примерно 78,2% граждан РФ поддержали внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, следует из данных, обнародованных представителями ФОМ. Еще 21,2% россиян высказались против внесения поправок к Конституции РФ.
Читать в источнике
Комментировать723

Подробнее о событии

ФОМ представил данные экзитполов на голосовании по поправкам

Московский Комсомолец06:27

Раскрыты данные экзитполов на голосовании по поправкам к Конституции

Lenta.ru05:46

ФОМ: почти 80% опрошенных поддержали поправки в Конституцию

URA.Ru04:42

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Газета.Ru05:29

Поправки к Конституции поддержали 78,2% опрошенных россиян — экзитпол ФОМ

Телеканал 360°05:16

ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции

РБК04:53

ФОМ раскрыл данные экзитполов: более 78% россиян поддержали поправки к конституции

Life.ru05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

РИА Новости 07:22
346
Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
289
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
124
Общество

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.
ToDay News Ufa вчера в 00:02
543
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
771
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,3K
Общество

Губернатор разрешил открыть летние веранды в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться летним верандам в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Instagram.
Екатеринбург Онлайн 08:00
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
114
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
50
Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
331
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
171
Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
30
Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
1
Происшествия

На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских

Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
10
Армия и оружие

Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
6
Общество

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
3
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
899
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
12
Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Общество

До 1 октября продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий

Согласно постановлению правительства РФ, выдача карт «Мир» для получения детских пособий продлена до 1 октября текущего года.
Live24 07:47
2
Политика

CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
266
Футбол

Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

25-й тур чемпионата России по футболу открывается двумя матчами – "Локомотив" – "Крылья Советов" и ЦСКА – "Спартак".
Вести.Ru 02:37
Общество

В Европе массово захватывают пустующие дома россиян

В Европе участились случаи захвата домов россиян, которые сейчас пустуют из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 07:57
42
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
61
Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

Ситуация с беременностью жены принца Гарри разозлила принцессу Евгению и ее мать, поскольку внимание публики было переключено с невесты на Меган Маркл.
Что происходит 07:24
4
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
992
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
29
Культура

10+ реалистичных портретов исторических личностей, пробирающие до мурашек

Программа парня Artbreeder использует искусственный интеллект для того, чтобы сделать изображения известных нам людей по-настоящему реалистичными.
Ридус 02:03
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
2
Баскетбол

Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона

ТАСС Спорт 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное