Всего в опросе приняли участие более 35 тыс. человек. 29 июня ВЦИОМ также представил данные экзитполов с голосования по поправкам. 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос.

с чего всё началось

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны. Об этом сообщает во вторник, 30 июня, принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

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