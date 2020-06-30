Общество

Газета.RuГазета.RuОпубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны. Об этом сообщает во вторник, 30 июня, принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции

Всего в опросе приняли участие более 35 тыс. человек. 29 июня ВЦИОМ также представил данные экзитполов с голосования по поправкам. 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос.
РБК04:53

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Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Газета.Ru05:29

Раскрыты данные экзитполов на голосовании по поправкам к Конституции

Lenta.ru05:46

ФОМ раскрыл данные экзитполов: более 78% россиян поддержали поправки к конституции

Life.ru05:33

ФОМ представил данные экзитполов на голосовании по поправкам

Московский Комсомолец06:27

ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции

РБК04:53

ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ

News.ru04:45

ФОМ: почти 80% опрошенных поддержали поправки в Конституцию

URA.Ru04:42
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Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing

Норвежская авиакомпания Norwegian Air аннулировала заказ на 92 самолета Boeing 737 MAX и пять Boeing 787 Dreamliner.
Взгляд.ру 00:15
Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
Культура

Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru вчера в 06:56
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
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Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым

News102.ru 06:36
Экономика

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
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Автоспорт

Сироткин продолжит быть резервным пилотом «Рено» в 2020 году

Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Глава государства в своем обращении к россиянам в связи с голосованием по конституции отметил: «Когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи».
Дагестанская правда 06:38
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
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Кино

Новые сезоны мультфильма «Смешарики» выйдут до 2025 года

Невские Новости 01:48
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 06:10
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Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
Шоу-бизнес

Рудковская поздравила среднего сына с 18-летием

В понедельник среднему сыну Яны Рудковской исполнилось 18 лет. Звезда поделилась фотографиями с праздника в своем инстаграм-аккаунте.
Дни.ру 03:04
9
Экономика

Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
Известия вчера в 05:30
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Политика

Явка на голосовании по поправкам достигла 45,7%

Общая явка на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию достигла 45,7%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
РБК 06:29
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 12:06
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Общество

Надсадин поспорил с Подойниковой о стагнации Южно-Сахалинска

Закрывала отчет мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина своим вопросом депутат городской думы Галина Подойникова.
Сахалин.Инфо 06:18
Происшествия

Умер актер и хореограф Максим Парфенов

Максим Парфенов выпал из окна своей квартиры, расположенной на 11 этаже.
ТВ Центр 05:59
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Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим

Денежное довольствие военнослужащих и силовиков в России вырастет на 3 процента с 1 октября.
Парламентская газета 06:18
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Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
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Игры

В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры

29 июня сервису исполнилось ровно 10 лет. Sony представила список игр, которые будут доступны подписчикам сервиса PS Plus в июле.
Srnsk вчера в 23:24
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Кино

Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»

Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России вчера в 07:33
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