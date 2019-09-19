Происшествия
Газета.RuОпубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»
Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег старшего прапорщика УВД на метрополитене Алексея Смирнова, которую он вел после совершения преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что переписку Смирнов вел со своей подругой.
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Опубликована переписка расстрелявшего двух коллег в метро полицейского: «Все плохо»
Московский Комсомолец07:28
Сын бывшего чиновника и заядлый рыбак: Что известно о полицейском, который застрелил коллегу в метро
Комсомольская правда04:53
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:14, Вашингтон
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Грузия передала России обвиняемого в пособничестве ИГ боевика Ахъядова
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
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В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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OAnews вчера в 02:54
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Астронавтов на МКС разбудили ночью из-за сломанного морозильника
Наземные специалисты подняли ночью американских астронавтов на борту МКС из-за неисправного морозильника, где хранились результаты научных экспериментов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:47
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
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Кодзима предупреждает: весело в Death Stranding станет только на 50% прохождения
Хидео Кодзима продолжает раздавать интервью, и в одном из них он предупредил, что Death Stranding "долго запрягает": по словам разработчика, разбираться в механиках и вселенной придется довольно долго, а реально весело играть станет только на 50% прохождения.
Gmbox.ru 08:32
Армия и оружие
Lockheed Martin показала мир «глазами» F-35
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выложила в Facebook ролик, демонстрирующий работу усовершенствованной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Lenta.ru 07:26
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
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Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки
Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».
URA.Ru 10:46
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 вчера в 05:38
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
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Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
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Отели Антальи проверят на безопасность
В целях снижения числа несчастных случаев с туристами власти Антальи обязали районных губернаторов создать инспекционные комиссии, которые будут проверять отели на безопасность.
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В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
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Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
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Кесарево сечение влияет на кишечную микробиоту ребенка
Ученые провели масштабное исследование фекалий 596 рожденных через влагалище детей и 314 появившихся на свет с помощью кесарева сечения младенцев.
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