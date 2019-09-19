Происшествия
Газета.RuОпубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»
Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег старшего прапорщика УВД на метрополитене Алексея Смирнова, которую он вел после совершения преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что переписку Смирнов вел со своей подругой.
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