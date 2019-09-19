Происшествия
Газета.RuОпубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»
Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег старшего прапорщика УВД на метрополитене Алексея Смирнова, которую он вел после совершения преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что переписку Смирнов вел со своей подругой.
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Напарница расстрелявшего двоих коллег полицейского дала шокирующие показания
Московский Комсомолец12:18
Сын бывшего чиновника и заядлый рыбак: Что известно о полицейском, который застрелил коллегу в метро
Комсомольская правда04:53
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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Финалист US Open Даниил Медведев, отвечая на вопросы блица, рассказал о своем прозвище, а также назвал трех лучших российских теннисистов в истории.
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Вести.Ru 08:25
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В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
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Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Экономика
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Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Шоу-бизнес
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Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
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Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
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«Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с победы
Столичный «Локомотив» выиграл в первом матче группового турнира Лиги чемпионов UEFA у леверкузенского «Байера» на его поле.
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Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
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Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
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Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
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Новую гравитационную модель элементарных частиц разработали в РФ
Новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов разработали учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
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Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
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