Игры
REGNUMОпубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
Вашингтон, 1 июля 2020, 04:10 — REGNUM В сеть выложили анонсирующий трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis. Ролик был опубликован 30 июня на YouTube-канале PlayStation Gaming.
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Происшествия
Главу амурского поселка обвиняют в передаче сыну земельного участка
Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили — глава поселка получил 200 тысяч рублей от представителя крестьянско-фермерского хозяйства за общее покровительство и непринятие мер по пресечению факта самовольного использования земельного участка.
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Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
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Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
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Общество
С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
Коммерсантъ 22:46
Здоровье
С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ
1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
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Стало известно, у кого вырастет пенсия в июле и в августе
С 1 июля проиндексируют пенсии отдельным категориям пенсионеров. В эту группу войдут пенсионеры-опекуны.
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ВладТайм 07:07
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Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
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Если есть возможность родить с рубцом на матке, надо родить с рубцом. Риск врастания плаценты пропорционален количеству кесаревых сечений.
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Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане
Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.
РБК 20:00
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
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«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым
Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
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Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны перед решающим днем голосования по поправкам к Конституции.
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Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Армия и оружие
В ФРГ будет распущена часть элитного спецназа
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник заявила о переформатировании и частичном роспуске военного спецназа (КСК) из-за большого количества правых радикалов среди членов этого элитного подразделения, сообщает Sueddeutsche Zeitung.
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Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете
Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.
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Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Шредер примет участие в слушаниях по «Северному потоку — 2» в бундестаге
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных "Северному потоку 2" и энергетическому суверенитету Европы и Германии.
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В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
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Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
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За сутки 276 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
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