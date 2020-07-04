с чего всё началось

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

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Происшествия В Киеве произошла массовая драка со стрельбой В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. 3,8K

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Общество Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. 2,8K

Шоу-бизнес Анджелина Джоли в первый раз показалась на публике после карантина На днях жители Лос-Фелис, расположенного в пригороде Лос-Анджелеса, стали свидетелями первого за последние месяцы появления Анджелины Джоли на публике.

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Политика Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения. 3