Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать635
с чего всё началось
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе
.
RT на русскомвчера в 17:47

Подробнее о событии

Опубликован обновленный текст Конституции

РИА Новости00:04

Опубликован текст Конституции России с внесёнными поправками

RT на русскомвчера в 17:47

В России опубликовали текст Конституции с поправками

РБКвчера в 17:55

Опубликован обновленный текст Конституции России

ТАССвчера в 17:49

Опубликован текст обновленной Конституции России

URA.Ruвчера в 17:49

Опубликован обновленный текст Конституции России

Москва 24вчера в 22:13

Поправки в Конституцию одобрены большинством голосов

Пуровская ТРК Луч02 июля в 07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Политика

Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

Lenta.ru 05:35
15
Общество

Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:03
13
Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Здоровье

224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 02 июля в 03:48
1,2K
Транспорт

В Воронежской области открыто движение по новой автодороге

Запущено движение по новой автодороге в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области.
ТАСС 03:26
31
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
3,8K
Происшествия

Три случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе

В Севастополе за сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом. В двух из них заболевшие приехали в города из материковой России.
Примечания 05:56
2
Армия и оружие

В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»

Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09
4
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж

Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
2
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
724
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
925
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,4K
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
23
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,8K
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
6,5K
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
8
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли в первый раз показалась на публике после карантина

На днях жители Лос-Фелис, расположенного в пригороде Лос-Анджелеса, стали свидетелями первого за последние месяцы появления Анджелины Джоли на публике.
7Дней.ру вчера в 05:30
Общество

Россия ответила на обвинения в повышении радиации в Европе

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что скачок уровня радиации в Северной Европе у границ с Россией может быть вызван работами на ядерном реакторе.
Lenta.ru 05:15
63
Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
37
Фигурное катание

Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

CT news вчера в 10:03
Здоровье

Переболевшим COVID-19 предрекли долгосрочные проблемы со здоровьем

Часть переболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) испытывают проблемы со здоровьем даже спустя несколько месяцев после исцеления, заявил немецкий профессор Гарвардского университета (США) Тобиас Курт.
News.ru 06:44
2
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили вчера в 07:18
257
Общество

Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
9
Авто

Chevrolet Niva получил новую приборную панель

В салоне рестайлингового внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит название на LADA Niva, появится новая панель приборов.
Тарантас Ньюс 03:48
4
Политика

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
3
Происшествия

26-летняя девушка упала в обморок и умерла на пляже в Вольске

Жительница города Вольска Саратовской области умерла после потери сознания на пляже. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
iReactor 05:34
2
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
1,3K
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
926
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН вчера в 02:29
72
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости вчера в 09:40
124
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное