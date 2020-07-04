с чего всё началось

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

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Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 5,6K

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Политика NYT: подруга старшего сына Трампа заразилась коронавирусом Подруга старшего сына президента США Дональда Трампа, работающая в предвыборном штабе действующего главы государства, заразилась коронавирусом.

Общество Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. 20

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Общество В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла. 164

Энергетика Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.

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Политика Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. 328