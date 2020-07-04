с чего всё началось

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 907

Происшествия В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.

Политика Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Автоспорт Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури» Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.

Армия и оружие МИД отверг обвинения США в нарушении Конвенции о биологическом оружии Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.

Религия Захваченный опальным священником монастырь освободили Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. 249

Общество Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 52

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 92

Футбол Новиков заявил, что «Динамо» сохраняет шансы на попадание в еврокубки Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после домашнего поражения от «Арсенала» в 26-м туре РПЛ (0:1) высказался о причинах неудачи в игре с туляками и шансах бело-голубых попасть в еврокубки.

Шоу-бизнес Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером. 1

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 18

Здоровье Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. 72