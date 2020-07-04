Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
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«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе
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RT на русскомвчера в 17:47

Подробнее о событии

Опубликован обновленный текст Конституции России

ТАССвчера в 17:49

Опубликован обновленный текст Конституции

РИА Новости00:04

В России опубликовали текст Конституции с поправками

РБКвчера в 17:55

Нурлатцы читают обновленный текст Конституции

Нурлат-информ09:50

Опубликован текст Конституции России с внесёнными поправками

RT на русскомвчера в 17:47

Опубликован текст Конституции с поправками

Коммерсантъвчера в 17:45

Поправки в Конституцию одобрены большинством голосов

Пуровская ТРК Луч02 июля в 07:01
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Армия и оружие

В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2

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Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Происшествия

В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным

В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
ИА Красная Весна 12:18
Политика

Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине

Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Автоспорт

Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.
Sport24.ru 12:39
Армия и оружие

МИД отверг обвинения США в нарушении Конвенции о биологическом оружии

Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.
РИА Новости 12:43
Наука

Ученые определили вероятность восстания роботов

NewInform вчера в 14:05
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Происшествия

Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару

Lenta.ru 12:29
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Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
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Здоровье

Врачи рассказали, что ждет женщин без секса

Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Evo-rus.com вчера в 05:11
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Религия

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
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Общество

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 10:49
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Общество

Названы самые опасные позы для сна

Lenta.ru 10:06
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Футбол

Новиков заявил, что «Динамо» сохраняет шансы на попадание в еврокубки

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после домашнего поражения от «Арсенала» в 26-м туре РПЛ (0:1) высказался о причинах неудачи в игре с туляками и шансах бело-голубых попасть в еврокубки.
Спорт-Экспресс 12:05
Здоровье

Директором департамента здравоохранения может стать Елена Утёмова

ГТРК Владимир вчера в 11:47
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Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
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Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Здоровье

Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
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Здоровье

«Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет

Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области.
Северпост 10:17
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