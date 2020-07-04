Политика
ИзвестияОпубликован обновленный текст Конституции РФ
Поправки в Конституцию России вступают в силу 4 июля 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.
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с чего всё началось
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 17:47
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Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, следует из пресс-релиза на сайте МАГАТЭ.
РИА Новости 30 июня в 22:49
Армия и оружие
Военный эксперт Игорь Коротченко сравнил США с раненым зверем
США в последнее время напоминают так называемого раненого зверя, а это вызывает серьезные опасения.
Актуальные Новости 00:59
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости вчера в 19:48
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
РИА Новости 02:03
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Максим Фадеев раскрыл детали своей диеты
Максим Фадеев и не подозревал, когда решил худеть, что к изменениям его тела будут прикованы миллионы внимательных глаз.
7Дней.ру 00:00
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Историй Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Единоборства
Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову
CT news вчера в 16:33
Армия и оружие
В ЛНР в результате обстрелов ВСУ ранена женщина, повреждены два дома
Луганск, 4 июля 2020, 07:57 — REGNUM Боевики вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки одн раз нарушили режим перемирия, ранена мирная жительница, повреждены два дома.
REGNUM 00:57
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM вчера в 01:02
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости вчера в 11:24
Происшествия
В США досрочно освободили педофила, осужденного на тысячу лет тюрьмы
Вашингтон, 4 июля 2020, 00:00 — REGNUM В США условно-досрочно освобожден из тюрьмы педофил Питер Мэллори, ранее приговоренный к тысяче лет лишения свободы, сообщает 3 июля New York Post.
REGNUM вчера в 17:00
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru вчера в 15:31
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Единоборства
Главный бой UFC 251 не состоится, у Бернса выявлен коронавирус
Bookmaker-ratings.ru 01:22
Авто
Tesla начала принимать заказы на Cybertruck в Китае
Tesla еще только приступает к строительству завода в Остине, на котором будут производить бронированный пикап Cybertruck, но компания уже расширяет географию стран, в которых принимают заказы на эту новинку.
iXBT.com 01:11
Общество
Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51