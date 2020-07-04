с чего всё началось

Поправки в Конституцию России вступают в силу 4 июля 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 47

Общество Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, следует из пресс-релиза на сайте МАГАТЭ. 39

Армия и оружие Военный эксперт Игорь Коротченко сравнил США с раненым зверем США в последнее время напоминают так называемого раненого зверя, а это вызывает серьезные опасения.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 2,8K

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 67

Политика Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики. 1

Происшествия В США досрочно освободили педофила, осужденного на тысячу лет тюрьмы Вашингтон, 4 июля 2020, 00:00 — REGNUM В США условно-досрочно освобожден из тюрьмы педофил Питер Мэллори, ранее приговоренный к тысяче лет лишения свободы, сообщает 3 июля New York Post. 15

Политика Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против. 9,2K

Экономика Росстат оценил рост пенсий в России в мае Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. 6

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 37