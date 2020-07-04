с чего всё началось

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 1K

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику. 63

Происшествия У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.

Политика Опубликован новый текст Конституции с поправками Ранее президент подписал указ о поправках к Конституции. В силу изменеия вступают с 4 июля.

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства. 52

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Ранее своим решением Верховный суд Великобритании однозначно признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, в связи с чем отказался возвращать Каракасу хранящиеся в Британии слитки золота на 930 миллионов евро. 467

Музыка Рудковская показала новый клип Билана в стиле TikTok Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram кадры из нового клипа певца Димы Билана на песню "Химия".

Футбол «Локомотив» интересуется нападающим «Левски» Робертой В нынешнем сезоне Роберта в составе «Левски» провел 17 матчей в чемпионате Болгарии, забив 11 мячей.

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 79

Технологии Sony начала почти полностью автоматизированную сборку PlayStation Компания Sony начала почти полностью автоматизированную сборку консолей PlayStation 4. По предварительным данным, устройства пятого поколения также будут производиться практически без вмешательства сотрудников. 4

Автоспорт Хэмилтон хочет получать в «Мерседесе» 50 млн долларов в год Из-за финансовых проблем, причиной которых стал коронавирус, «Мерседес» не может предложить 35-летнему британскому гонщику более 25 миллионов долларов в год.

Политика Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 180

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 842