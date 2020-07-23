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РИА Новости
РИА Новости

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. "Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.В источнике
Подробнее о событии
CyberSport.ru

Все игры с Xbox Game Showcase будут в Game Pass или условно-бесплатными — среди них S.T.A.L.K.E.R. 2, Fable и Halo Infinite

CyberSport.ru23:08
Чемпионат

Нелинейность, несколько концовок и большой открытый мир. Каким будет S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат20:14
ТАСС

В сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

ТАССвчера в 13:09
Игромания.ру

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самым популярным роликом с шоу Microsoft на канале Xbox

Игромания.ру17:14
РИА Новости

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

РИА Новостивчера в 14:02
3DNews

Дождались: Припять, аномалии и сталкеры у костра в первом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

3DNewsвчера в 13:52
РБК

Появился первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

РБКвчера в 16:46
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
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Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM19:22
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Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола.
Банкфакс21 июля в 22:33
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Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ruвчера в 15:07
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости00:18
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tvвчера в 01:53
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Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили22 июля в 02:54
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