Игры
РИА НовостиОпубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. "Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.
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