Игры
РИА НовостиОпубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. "Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.
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Политика
Трамп отметил острый ум Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Президент США Дональд Трамп отметил острый ум российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
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Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
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Специалисты изучили кровь 120 000 человек с 2007 по 2017 годы. Ученые получили кровь больных раком до диагностирования данного заболевания.
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Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте
Стало известно, что музыкальная группа BTS из Южной Кореи смогла установить мировой рекорд по количеству зрителей на онлайн-концерте.
ToDay News Ufa 07:38
Здоровье
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Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Наука
В СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
Специалисты из СПбГУ во время экспедиции на Камчатку обнаружили три новых минерала. Их назвали в честь коренных народов полуострова.
МедиаПоток 01:30
Футбол
Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон
Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
РИА Новости 08:49
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МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья
Медицинские приборы, в которых установлены SIM-карты, направляют показатели здоровья человека в специальный облачный сервис.
Evo-rus.com 13:06
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Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом ученые разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
Lenta.ru 20:56
Футбол
ЦСКА объявит о трансфере Гайча в ближайшие сутки
Уже в ближайшие сутки московский ЦСКА официально объявит о трансфере Адольфо Гайча, сообщает Telegram-канал «Добрый Пруф» со ссылкой на аргентинские источники.
BetOn 14:25
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия 16:40
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
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Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
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На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений
Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности, поэтому необходимость обязательной самоизоляции для въезжающих в регион остается актуальной.
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Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за консульством Китая в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране.
RT на русском 06:52
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Тихонов объявил об открытии своей футбольной школы в Подмосковье
Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов объявил об открытии своей футбольной школы в Долгопрудном.
RT на русском 17:01
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
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Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
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Экономика
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
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Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
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